В ближайшие месяцы восстановить полноценную работу этого важного для российского ВПК предприятия будет проблематично, что означает срыв выполнения оборонных заказов, отметили в ГУР МО.

Последствия остановки работы Оскольского электрометаллургического комбината имени Угарова являются значительными для российских захватчиков.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона. В частности, у него спросили об ударе беспилотниками по электроподстанциям в Белгородской области, в результате чего остановился Оскольский электрометаллургический комбинат.

"На самом деле хорошие новости... Речь идет об одном из ключевых для российского ВПК предприятий, основными заказчиками которого, в последнее время, являются именно военные - производство автотехники военной, бронетехники военной, и все то, что использует, в том числе металл. Да, это единственное металлургическое предприятие полного цикла в России. Оно остановлено. И скажем, на ближайшие месяцы возобновление работы в полном объеме будет там проблематичным. Это означает осложнение и срыв выполнения оборонных заказов, соответственно цепочек поставок", - отметил Юсов.

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По его словам, "это точно хорошие новости для всех тех, кто в мире выступает против незаконной российской агрессии и геноцидной войны".

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Как сообщал УНИАН, в результате атаки беспилотников в ночь на 1 июля получил серьезные повреждения уникальный объект российского военно-промышленного комплекса - Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова, который является единственным в России металлургическим предприятием полного цикла.

В результате обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для их повторного запуска необходимо провести полную чистку этих печей, заменить дуговые элементы, на что может потребоваться несколько месяцев. Некоторые работники ОЭМК считают, что печи придется ставить новые. Учитывая то, что ОЭМК строился немецкими специалистами по немецким технологиям, без их участия восстановить работу комбината вероятно будет сложно.

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