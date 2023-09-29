Мобильность оккупантов падает, отметил эксперт.

РФ во время полномасштабной войны против Украины на протяжении сентября 2023 года потеряла рекордное число пушек - более 870 единиц.

Количество ликвидированных вражеских пушек - это не просто абсолютный рекорд по числу уничтоженной артиллерии, а "критическое значение, компенсировать которое Россия не сможет", написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram.

"Пропорциональное размещение артиллерии вдоль ЛБС (линии боевого столкновения - Ред.) сокращается, возможности огневого поражения снижаются. Такие потери вынуждают выводить из консервации все более старые и примитивные, буксируемые образцы, сталинских времен, чтобы дотягивать в месяц хотя бы до поставки в 300 стволов в зону БД (боевых действий - Ред.)", - отметил эксперт.

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По его данным, наличие самоходных артиллерийских установок у оккупантов становится чрезвычайной редкостью, поэтому и мобильность противника падает.

Новости войны, которые стоит знать

Ранее сообщалось, что украинские воини контрнаступают и ведут контрбатарейную борьбу (комплекс мер для борьбы с артиллерией противника). Утром 29 сентября Генштаб Вооруженных сил Украины поделился, что наши воины двигаются вперед на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, ликвидируют врагов и деоккупируют нашу землю.

Россия несет огромные потери. Общие потери врага на 29 сентября 2023 года составляют приблизительно 277 тысяч 660 захватчиков. Кроме того, уже ликвидированы 6 409 артиллерийских систем оккупантов.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что украинское государство будет абсолютно справедливо финализировать войну с РФ. Советник отмечал, что Россия будет ощущать всю боль, которую пережили украинцы.

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