В зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за сутки ликвидированы более 430 захватчиков, поделился офицер.

На Таврическом направлении российские оккупанты увеличили количество штурмовых и наступательных действий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский. "Российские оккупанты увеличили активность боевой авиации и количество штурмовых и наступательных действий. В операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг нанес 56 авиационных ударов, провел 68 боевых столкновений и совершил 665 артобстрелов", - отметил он.

В то же время украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. "Общие потери врага за прошедшие сутки составили 431 человек и 42 единицы военной техники. В частности, 4 танка, 8 ББМ, 1 средство ПВО, 10 БПЛА, 18 автомобилей, 1 единица спецтехники. Кроме того, наши воины уничтожили 3 склада боеприпасов противника", - сообщил Тарнавский.

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Какие потери России в войне на сегодня - что нужно знать

Как сообщал УНИАН, 17 января потери российских оккупантов на Таврическом направлении составили 385 человек. Были поражены, в частности, российский радиолокационный комплекс "Зоопарк" и станция радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1".

Александр Тарнавский отметил, что враг снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. За три дня захватчики потеряли 41 бронемашину, в том числе 17 танков. В то же время они не прекращают авиаударов. Уже почти неделю их ежесуточное количество не опускается ниже 20.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине на сегодняшний день составляют примерно 374 520 противников.

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