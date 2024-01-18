Также уничтожены 4 танка, 12 ББМ, 6 артсистем, 14 БПЛА, 13 автомобилей, 8 единиц спецтехники врага.

Потери российских оккупантов на Таврическом направлении за сутки составили 385 человек, поражены российская РЛС "Зоопарк" и станция РЭБ "Репеллент-1".

Об этом в Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. "Поражены российская РЛС "Зоопарк" и станция РЭБ "Репеллент-1". Противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. За три дня враг потерял 41 бронемашину, среди них 17 танков. Не прекращает авиаударов. Уже почти неделю ежесуточное их количество не опускается ниже 20. А вчера был зафиксирован 41 случай", - заявил командующий.

Также, по его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг провел 38 боевых столкновений и совершил 924 артобстрела.

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Тарнавский проинформировал, что общие потери российских оккупантов составили 385 человек и 57 единиц военной техники.

"В частности, 4 танка, 12 ББМ, 6 артсистем, 14 БПЛА, 13 автомобилей, 8 единиц спецтехники. Силы обороны Украины уничтожили 3 склада боеприпасов и 2 других важных объекта противника.

Потери России в Украине

В Украине потери врага на 18 января 2024 года пересекли новую красную линию - теперь они составляют более 373 тыс. российских захватчиков.

За сутки на нашей земле уничтожено еще 780 противников, и теперь общие потери РФ составляют примерно 373 600 оккупантов, сообщил Генштаб.

По его сведениям, в течение суток страна-агрессор также потеряла 38 боевых бронированных машин, 21 танк, 24 артиллерийские системы, 41 дрон оперативно-тактического уровня, две реактивных системы залпового огня, одну крылатую ракету, 13 единиц спецтехники и 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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