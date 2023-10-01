Уничтожены, в частности, два лейтенанта противника.

Потери России среди офицерского состава возросли - ликвидирован, в частности, подполковник-"мусор" Руслан Пухарев.

Кроме того, уничтожены еще три российских офицера. О потерях РФ во время полномасштабной войны в Украине сообщил офицер Вооруженных сил Украины с позывными "Штирлиц" - Анатолий Штефан.

"…успешно демобилизированы: …капитан Карнильев Владислав; …лейтенант Кравченко Евгений; …лейтенант-"мобик" Давыдов Александр", - поделился воин на своем канале в Telegram.

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Офицер ВСУ также показал снимки вражеского "груза 200".

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Утром 1 октября Генштаб украинской армии сообщил, что захватчики пытались восстановить утраченное положение возле Авдеевки, Новодаровки и Клещиевки, но "получили по зубам" от наших защитников.

В Генштабе также сообщили, что наши воины продолжают двигаться вперед на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и наносят противнику потери. Стоит отметить, что общие потери РФ на 1 октября 2023 года составляют приблизительно 278 тыс. 570 оккупантов.

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