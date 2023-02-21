Украинские защитники сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Ланцет".

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Также, как говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, украинские защитники сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Ланцет".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили две позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника", - отмечается в сводке.

Тем временем российские захватчики за сутки нанесли шесть ракетных ударов по гражданской инфраструктуре трех областей Украины - Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате огня российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, школы и магазины. Есть погибшие и раненые.

В Генштабе отметили, что высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Потери России на 20 февраля - данные Генштаба

Напомним, общие потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют 143 680 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3316, боевых бронированных машин - 6553, артиллерийских систем - 2334, РСЗО - 471, средств ПВО - 243, самолет - 299, вертолетов - 287.