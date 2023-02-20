За сутки наша авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, отметили в Генштабе ВСУ.

Украинская авиация в течение суток много раз била по районам сосредоточения российских захватчиков и их военной техники.

Наши воины нанесли удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу, который находился на огневой позиции, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в понедельник вечером, 20 февраля.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов...", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Ситуация на фронте в Украине - что сегодня надо знать

Генштаб ВСУ утром 20 февраля поделился, что противник сосредоточил главные усилия на ведении наступления на таких направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском и Шахтерском. В Генштабе отметили, что наши защитники отразили вражеские атаки возле ряда населенных пунктов .

Враг в Украине несет огромные потери. Общие потери россиян в Украине составляют 143 680 противников. Также ликвидировано много вооружения противников, в частности, 2 334 артсистемы.

Вас также могут заинтересовать новости: