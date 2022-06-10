На восточной части территории украинского государства уничтожены два миномета противника, отметили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Сегодня, 10 июня, на востоке Украины защитники государства ликвидировали 30 оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает оперативно-тактическая группировка "Схид".

"Сегодня, 10 июня, наши воины уничтожили личного состава - 30", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники уничтожили два вражеских миномета и три артиллерийских тягача оккупантов.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию.

Противник сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и жилье мирных людей, были жертвы и пострадавшие. Украинские власти сообщали, что только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Украинские воины давали достойный отпор врагам. Генштаб Вооруженных сил Украины отчитался, что по состоянию на 10 июня в нашей стране уничтожили около 31 900 врагов и, в частности, 2 438 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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