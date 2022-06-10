Сегодня, 10 июня, на востоке Украины защитники государства ликвидировали 30 оккупантов.
Об этом в Facebook сообщает оперативно-тактическая группировка "Схид".
"Сегодня, 10 июня, наши воины уничтожили личного состава - 30", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские защитники уничтожили два вражеских миномета и три артиллерийских тягача оккупантов.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию.
Противник сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и жилье мирных людей, были жертвы и пострадавшие. Украинские власти сообщали, что только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
Украинские воины давали достойный отпор врагам. Генштаб Вооруженных сил Украины отчитался, что по состоянию на 10 июня в нашей стране уничтожили около 31 900 врагов и, в частности, 2 438 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
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