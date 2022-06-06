В частности ВСУ уничтожили вражеский танк, 6 бронированных машин, ЗРК "ТОР М1", РСЗО, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов.

За сутки украинские военные на юге страны ликвидировали почти 60 оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"В операционной зоне наших сил обороны обстановка динамично-напряженная. Противник пытается улучшить свое положение, но, не имея успеха, укрепляется на оборонительных рубежах", - отметил он.

По словам Назарова, за прошедшие сутки по украинским позициям враг нанес авиационный удар вертолетами Ка-52, в ответ украинская авиация нанесла 3 поражения по вражеским позициям.

"Также при выполнении огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями с учета боеспособных навсегда вычеркнуто 59 рашистов, танк и 6 других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", реактивная система залпового огня, самоходная гаубица "Гвоздика", 5 автомобилей. Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожено 3 полевых склада боеприпасов", - рассказал спикер командования.

Как сообщал УНИАН, на юге за предыдущие сутки Вооруженными силами Украины ликвидировано 87 российских захватчиков, уничтожено 40 единиц техники и два полевых склада боеприпасов.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено 130 огневых задач.

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