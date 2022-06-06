За сутки украинские военные на юге страны ликвидировали почти 60 оккупантов.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.
"В операционной зоне наших сил обороны обстановка динамично-напряженная. Противник пытается улучшить свое положение, но, не имея успеха, укрепляется на оборонительных рубежах", - отметил он.
По словам Назарова, за прошедшие сутки по украинским позициям враг нанес авиационный удар вертолетами Ка-52, в ответ украинская авиация нанесла 3 поражения по вражеским позициям.
"Также при выполнении огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями с учета боеспособных навсегда вычеркнуто 59 рашистов, танк и 6 других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", реактивная система залпового огня, самоходная гаубица "Гвоздика", 5 автомобилей. Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожено 3 полевых склада боеприпасов", - рассказал спикер командования.
Как сообщал УНИАН, на юге за предыдущие сутки Вооруженными силами Украины ликвидировано 87 российских захватчиков, уничтожено 40 единиц техники и два полевых склада боеприпасов.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено 130 огневых задач.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Донетчине и Луганщине ВСУ отбили семь атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои
- Россия оккупировала почти 60% территории Запорожской области
- Украинские защитники ликвидировали 43 оккупантов на востоке страны