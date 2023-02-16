Украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов оккупантов.

Авиация Сил обороны Украина за 16 февраля нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских войск, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса РФ.

Также, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов и два других важных объекта захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, кроме массированного обстрела ночью, в течение суток россияне нанесли 12 авиационных ударов и совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня: "Есть раненые и погибшие среди гражданского населения".

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"Угроза нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 16 февраля - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют 140 тысяч 460 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3296, боевых бронированных машин - 6517, артиллерийских систем - 2306, РСЗО - 466; средств ПВО - 239, самолетов - 298.