Украинские защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

Авиация Сил обороны за 15 февраля нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также пять раз ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

Также, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления россиян, три района сосредоточения живой силы РФ и два склада боеприпасов.

А украинские защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

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Сообщается, что 15 февраля россияне нанесли 17 авиационных ударов, а также совершили 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Покровска Донецкой области и и Херсонской области.

"Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 15 февраля - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют около 139 тысяч 770 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3 тыс. 290 единиц, боевых бронированных машин - 6 тыс. 507; артиллерийских систем - 2 тыс. 303; РСЗО - 466; средств ПВО - 236, самолетов - 298, вертолетов - 286.