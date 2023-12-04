Воины Нацгвардии продолжают демилитаризацию вражеской армии.

За прошедшую неделю бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили немало военной техники российских оккупантов, в том числе семь танков и 29 артиллерийских систем. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

"Наши воины Нацгвардии продолжают демилитаризацию армии оккупанта. Уверенно утилизируют вражескую технику и наносят захватчикам потери в живой силе", - заявил глава МВД.

В частности, как проинформировал Клименко, за прошедшую неделю бойцами НГУ уничтожено семь танков, одну боевую машину пехоты, восемь БТР/МТЛБ, пять боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники, одну реактивную систему залпового огня, 29 артиллерийских систем, один состав боекомплекта, два комплекса радиоэлектронной борьбы и два блиндажа.

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Потери оккупантов-что известно

Как сообщал УНИАН, за неделю, с 27 ноября по 3 декабря, Силами обороны Украины уничтожено около 7210 человек личного состава противника. Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск: 62 танка; 117 боевых бронированных машин; 75 артиллерийских систем; шесть реактивных систем залпового огня; пять установок ПВО; 144 единицы автотехники; 27 единиц спецтехники. Всего речь идет о 534 единицах вооружения и военной техники. Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены четыре вражеские ракеты и 94 БпЛА.

В то же время, за три недели на Таврическом направлении сдались в плен около 80 военнослужащих врага.

По состоянию на утро 4 декабря ВСУ уничтожили еще 770 российских оккупантов, общие потери российской армии среди личного состава с начала полномасштабного вторжения РФ составили 332 тысячи 810 человек.

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