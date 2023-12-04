Общие потери захватчиков вплотную приблизились к красивой отметке в 333 тысячи человек.

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 770 российских оккупантов, общие потери российской армии среди личного состава с начала полномасштабного вторжения РФ составили 332 тысячи 810 человек. Об этом сообщает Генштаб Украины.

Отмечается также, что ВСУ с начала войны уничтожили 5580 танков (+5 за минувшие сутки), 10401 боевую бронированную машину (+5), 7961 артиллерийскую систему (+12), 6017 БПЛА оперативно-тактического уровня (+22), 10451 единицу автомобильной техники и автоцистерн (+19).

Также украинские бойцы превратили в металлолом 913 вражеских РСЗО, 602 средства ПВО, 323 самолета, 324 вертолета, 569 крылатых ракет, 22 корабля /катера, 1 подводную лодку и 1141 единицу специальной техники.

Видео дня

Оккупанты ночью атаковали Украину

Как сообщили в Воздушных силах, захватчики запустили 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131" с мыса Чауда (оккупированный Крым) и управляемую авиационную ракету из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

В результате боевой работы уничтожено 18 ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в девяти областях Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: