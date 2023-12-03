Также поражено 534 единицы вооружения и военной техники противника.

За текущую неделю уничтожено более 7 тысяч российских захватчиков. Украинские защитники поразили более полутысячи единиц вражеской техники.

"За неделю с 27 ноября по 3 декабря Силами обороны Украины уничтожено около 7210 человек личного состава противника", - сообщил первый заместитель, министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

Кроме того, по его словам, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

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62 танка;

117 боевых бронированных машин;

75 артиллерийских систем;

шесть реактивных систем залпового огня;

пять установок ПВО;

144 единицы автотехники;

27 единиц спецтехники.

Всего речь идет о 534 единицах вооружения и военной техники.

Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены четыре вражеские ракеты и 94 БпЛА.

Ситуация на фронте по состоянию на 3 декабря - последние новости

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что неблагоприятные погодные условия замедляют интенсивность боевых действий как со стороны Сил обороны Украины, так и со стороны российских оккупантов.

Спикер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что оккупанты активно применяют авиацию на Бахмутском направлении, когда это позволяет погода. На работу артиллерии на этом направлении погода значительно не влияет.

Российские военные блогеры 1 декабря утверждали, что сильный ветер под Бахмутом и на Западе Запорожской области помешал российским войскам использовать беспилотники и артиллерию в течение последних двух дней.

На Таврическом направлении за минувшие сутки в плен украинской армии сдались около десятка оккупантов.

По последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 3 декабря 2023 года ориентировочно составили около 332 040 человек, в том числе 930 за минувшие сутки.

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