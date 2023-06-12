Уничтожен командир подразделения 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады самопровозглашенной "ДНР", поделился "Штирлиц".

Во время полномасштабной войны РФ против Украины ликвидирован командир подразделения "Шторм" 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады так называемой "Донецкой народной республики" Сергей Аргунов (кличка "Бутуз").

Уничтожен также вражеский полковник Денис Буянов, сообщил в своей канале в Telegram "Штирлиц" - офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. По его данным, также минусован старший лейтенант противника Никита Сосновский.

Украинский воин показал фотографии ликвидированных врагов.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине на 12 июня уже составляют около 216 тыс. 180 человек.

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Уже длительное время самые ожесточенные боевые действия идут на Донбассе. Россияне несут очень серьезные потери.

Утром 12 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враг продолжает сосредотачивать главные усилия на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях.

По данным Генштаба, на Донбассе в течение минувших суток было 25 боев. В Генштабе добавили, что захватчики пытались наступать и потерпели поражения.

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