Вода возвращается в русло Днепра, но ситуация все еще критическая, поделилась глава Голопристанской МВА.

Во временно оккупированном россиянами городе Голая Пристань Херсонской области по состоянию на пятницу, 9 июня, уровень воды в некоторых районах снизился от 50 сантиметров до одного метра.

Вода возвращается в днепровское русло, однако ситуация все еще остается критической, рассказала руководитель Голопристанской городской военной администрации Светлана Линник "Суспильному". "Есть люди, которые находятся в плену, в многоквартирных домах. К ним нет доступа из-за того, что входная дверь не открывается под давлением воды. Волонтеры громады доставляют им воду и продукты", - рассказала чиновница.

Линник добавила, что из города людей эвакуируют местные активисты. Глава МВА отметила, что оккупационные "спасатели" также начали забирать людей из помещений, которые затопило.

Видео дня

Ситуация в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС - сейчас это стоит знать

Враг взорвал Каховскую дамбу рано утром 6 июня. ГЭС была полностью разрушен. После этого из Каховского водохранилища вода стремительно вытекала, десятки населенных пунктов начало затапливать. Украинская сторона сразу же начала организовывать эвакуацию населения, а противники спасать людей не спешили, зато снимали пропагандистские ролики.

Днем 7 июня сообщалось, что было затоплено 85% территории Голой Пристани, уровень воды в городе достигал 3,5 м. Светлана Линник предупреждала, что к концу суток Голая Пристань могла полностью оказаться под водой.

Вас также могут заинтересовать новости: