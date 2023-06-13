Российская Федерация до сих пор не предоставила гарантий безопасности представителям Организации Объединенных Наций, необходимых для переправы на левый берег реки Днепр для эвакуации населения из подтопленных населенных пунктов и доставки гуманитарной помощи.
Об этом идет речь в заявлении координатора системы ООН в Украине, гуманитарного координатора Дениз Браун. В частности, ООН продолжает взаимодействовать с правительствами Украины и РФ с целью получения доступа ко всем мирным жителям, пострадавшим от сокрушительных последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.
"С операционной точки зрения наши лодки, сотрудники и материалы готовы к отправке", - говорится в заявлении.
"Однако Российская Федерация еще не предоставила гарантий безопасности, необходимых для переправы на левый берег реки Днепр, включая в город Алешки. Эти гарантии необходимы для безопасности нашей команды и для предотвращения дополнительных рисков для людей, которым мы хотим помочь", - подчеркивает Браун.
В то же время, ООН продолжит оказывать жизненно необходимую помощь в районах под контролем правительства Украины и прилагать все возможные усилия, чтобы добраться до людей, пострадавших от затопления и нуждающихся в неотложной жизненно необходимой помощи, где бы они ни находились.
Последствия подрыва Каховской дамбы - сейчас это стоит знать
Как сообщал УНИАН, 8 мая в ООН пообещали немедленно сформировать группы и отправить их на оккупированную часть Херсонской области с целью эвакуации населения из затопленных населенных пунктов и оказания гуманитарной помощи. В то же время, в ООН ждали предоставления гарантий безопасности от российских захватчиков.
Стоит отметить, что россияне в ночь на 6 июня уничтожили Каховскую ГЭС. В результате подрыва дамбы были затоплены десятки населенных пунктов.
Сообщалось, что на оккупированной части Херсонской области россияне не эвакуировали людей, а также мешали это делать тем, кто имел желание и возможность.