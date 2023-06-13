В ООН уже готовы к отправке сотрудников на оккупированную часть затопленной Херсонской области для спасения людей.

Российская Федерация до сих пор не предоставила гарантий безопасности представителям Организации Объединенных Наций, необходимых для переправы на левый берег реки Днепр для эвакуации населения из подтопленных населенных пунктов и доставки гуманитарной помощи.

Об этом идет речь в заявлении координатора системы ООН в Украине, гуманитарного координатора Дениз Браун. В частности, ООН продолжает взаимодействовать с правительствами Украины и РФ с целью получения доступа ко всем мирным жителям, пострадавшим от сокрушительных последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.

"С операционной точки зрения наши лодки, сотрудники и материалы готовы к отправке", - говорится в заявлении.

"Однако Российская Федерация еще не предоставила гарантий безопасности, необходимых для переправы на левый берег реки Днепр, включая в город Алешки. Эти гарантии необходимы для безопасности нашей команды и для предотвращения дополнительных рисков для людей, которым мы хотим помочь", - подчеркивает Браун.

В то же время, ООН продолжит оказывать жизненно необходимую помощь в районах под контролем правительства Украины и прилагать все возможные усилия, чтобы добраться до людей, пострадавших от затопления и нуждающихся в неотложной жизненно необходимой помощи, где бы они ни находились.

Последствия подрыва Каховской дамбы - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 8 мая в ООН пообещали немедленно сформировать группы и отправить их на оккупированную часть Херсонской области с целью эвакуации населения из затопленных населенных пунктов и оказания гуманитарной помощи. В то же время, в ООН ждали предоставления гарантий безопасности от российских захватчиков.

Стоит отметить, что россияне в ночь на 6 июня уничтожили Каховскую ГЭС. В результате подрыва дамбы были затоплены десятки населенных пунктов.

Сообщалось, что на оккупированной части Херсонской области россияне не эвакуировали людей, а также мешали это делать тем, кто имел желание и возможность.

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