Защитник Мариуполя передал видео документалистам.

Объединение BABYLON'13 опубликовало фильм-прощание, снятый украинским бойцом Дмитрием Козацким (позывной "Орест") в последний день на окруженном российскими военными заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Ролик появился на странице объединения в Facebook.

"Крепость Мариуполь" – это цикл фильмов, построенных на видеозвонках к воинам, которые находятся в окружении в Мариуполе на "Азовстали". С начала осады режиссер разговаривает с бойцами полка "Азов", раскрывая их портреты", – говорится в сообщении.

"Орест, глава пресс-службы полка "Азов", находился на "Азовстали" с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода он снял щемящий фильм-прощание", – добавили в BABYLON'13.

Ранее сообщалось, как Дмитрий Козацкий показал последние фотографии с территории заблокированной "Азовстали".

Операция по спасению защитников Мариуполя: что известно

Напомним, 17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали с "Азовстали".

Для возвращения их домой планируется обмен.

Вас также могут заинтересовать новости: