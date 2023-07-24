Он напомнил, что после прошлогодних взрывов оккупанты также проводили обыски в домах крымских татар, тогда шесть человек посадили на 13-15 лет.

После недавней "бавовны" во временно оккупированном Крыму российские оккупанты активизировали давление на крымских татар, проводят облавы и обыски в домах.

Как заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире канала "Мы-Украина", подобная ситуация была и после прошлогодних взрывов в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке, где был уничтожен десяток самолетов. и на складе боеприпасов возле Джанкоя.

Чубаров отметил, что тогда оккупанты провели обыски в домах крымских татар и шесть человек посадили на 13-15 лет, сейчас идут суды.

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Он добавил, что сейчас ситуация повторяется.

"Мы сейчас видим, что они после этих ударов в срединных районах Крыма проводят широкие облавы, заходят по домам, некоторых забирают в отделение полиции, проводят какие-то беседы. Они копаются в телефонах и компьютерах, пытаются найти какой-то фактический материал", - рассказал Чубаров.

Бавовна в Крыму не утихает с начала войны

В августе прошлого года в Крыму, в районе населенного пункта Новофедоровка, прогремела серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки". Тогда в результате взрывов было уничтожено по меньшей мере 9 самолетов.

А через неделю после этого в воинской части в Джанкойском районе Крыма, на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов, взрывы раздавались почти сутки.

Почти через год, 20 июля, в районе военного аэродома в Новофедоровке снова раздались взрывы.

Также в Крыму часто взрываются склады с боеприпасами. Так, совсем недавно, 22 июля произошла детонация склада боеприпасов в Октябрьском. А 24 июля произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

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