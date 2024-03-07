Процесс обмена пленными сейчас находится в руках ФСБ и Путина.

Последние 4-5 месяцев ни вагнеровцы, ни кадыровцы не могут заниматься обменами военнопленными, все процессы обмена сосредоточены в руках ФСБ и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сказал в эфире Киев24 украинский военный, участник российско-украинской войны Владимир Жемчугов, который сам провел 11 месяцев в российском плену.

По его словам, в прошлом году происходили быстрые так называемые "полевые" обмены пленными, которые организовывали в частности кадыровцы. Тогда около 100 украинских защитников были обменяны неофициально, на полях боев.

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"Еще в прошлом году украинские военнопленные были разделены на три категории - были военнопленные, которые находились у вооруженных сил РФ, которые находились в ЧВК "Вагнер" в плену, и были военнопленные украинцы в ЧВК "Ахмат" - у кадыровцев. У каждого подразделения был свой обменный фонд и они могли обменивать пленных между собой, покупая друг у друга людей, которые им были нужны", - отметил он.

Но начиная с конца прошлого года и сейчас не поступает информация о таких "полевых" обменах. Как пояснил Жемчугов, если идти путем через официальный обмен, то согласование списков проходит несколько месяцев.

"А чеченцы хотят быстро освобождать своих кадыровцев, поэтому идут таким путем. Но как мы видим, после ликвидации Пригожина ФСБ начало "закручивать гайки" в этих вопросах. И сейчас мы не видим таких событий. Мы видим, что сейчас все по обмену - в руках ФСБ и Путина. Уже ни вагнеровцы, ни кадыровцы не могут заниматься обменами", - сказал он.

Комментируя информацию в The Times, что российские военные продают украинских военнопленных чеченским военизированным группировкам, Жемчугов предположил, что сейчас кадыровцы пополняют свой обменный фонд в ожидании привлечения к штурмам.

"Кадыровцы сейчас создают обменный фонд путем покупки военнопленных украинцев, поскольку готовятся для дальнейшего привлечения в боевые действия в Украине на "нуле", в которых непосредственно сейчас не задействованы. Они находятся сейчас больше на 2-3 линиях фронта, занимаются административными мероприятиями, например, ловят дизертиров, создают заградотряды. И они понимают, видимо, что их могут и в этом году отправить на штурмы. И видимо они делают какие-то запасы пленных. Чтобы когда начнутся боевые действия и кадыровцы начнут попадать в плен, чтобы был уже подготовлен обменный фонд, чтобы было уже на кого обменивать", - пояснил он.

Жемчугов отметил, что Россия уже 200 лет торгует пленными, они начали делать это с начала своего прихода на Кавказ. И эта страна-агрессор никогда не обращала внимания на международные договоры и конвенции, в том числе и по обращению с пленными.

Продажа украинских военнопленных в Чечню

На днях The Times опубликовало материал, в котором отмечалось, что российские военные продают украинских воен нопленных чеченским военизированным группировкам для дальнейших обменов с Украиной.

"Чеченцы выкупали наших раненых в российской армии, вывозили их в Грозный, а затем обменивали на своих", - цитирует представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко британское издание The Times.

При этом отмечается, что в Женевской конвенции нет отдельной статьи, запрещающей торговлю военнопленными, но это, вероятно, противоречит договору, в котором в общих чертах указано, что "ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных".

В статье указано, что более 10 000 "кадыровцев" воевали против украинцев. Они были замечены в боях за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск в первые месяцы полномасштабной войны, но сейчас они занимаются охраной правопорядка и логистическими операциями вдали от линии фронта.

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