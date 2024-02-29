По словам Андрея Юсова, семьи россиян не всегда имеют возможности даже по телефону пообщаться со своими родными.

Российские военные, которые возвращаются в результате обменов в Россию, не попадают домой вообще. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

"Их забирают на профилактическую работу в ФСБ. Далее короткий процесс в закрытом режиме - так называемое "лечение". А дальше - воинская часть и возвращение на фронт", - сказал представитель украинской разведки в эфире "Темы с Натальей Мосейчук"

По словам Андрея Юсова, семьи россиян не всегда имеют возможности даже по телефону пообщаться со своими родными. Бывшие пленные не едут домой, а сразу попадают на фронт.

"Они боятся правды. Потому что человек, который возвращается из украинского плена, может рассказать, а как на самом деле в украинском плену. Что на самом деле делают российские оккупанты и убийцы в Украине. И о военных преступлениях", - пояснил Андрей Юсов.

"Российский режим путинский этой "бациллы боится". Поэтому да, это сознательная утилизация", - добавил он.

Обмен пленными - детали

Глава Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Белоусов заявил, что если оккупант, который имеет приговор в украинском суде, обменян, то мало надежды на то, что в России он понесет наказание.

"Но мы не обмениваем тех людей, которые совершили тяжкие военные преступления. Если человек совершил убийство, пытки, сексуальное насилие в отношении наших людей, то они будут отбывать наказание здесь. Если речь идет об имущественных преступлениях - где-то украл россиянин унитаз или какие-то вещи, которые они тянут из Украины, то такие идут на обмен", - рассказал чиновник.

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