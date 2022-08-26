Уже уничтожено более 200 вражеских самолетов и более 200 вертолетов.

В командовании Воздушных сил Вооруженных сил рассказали о ситуацию вокруг границ Украины.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Россия не стягивает больше авиационной техники вокруг границ Украины, ведь такое же количество авиационной техники было еще до вторжения.

"Было 450 самолетов и 250 вертолетов. Несмотря на то, что уже уничтожено более 200 самолетов и более 200 вертолетов, Россия просто пополняет те запасы авиации, которые были уничтожены нашими защитниками противовоздушной обороной. И таким образом несколько увеличила именно вертолетные подразделения, которые находятся вокруг украинских границ и сейчас увеличилось до 360. Это 155 ударных вертолетов, а остальные военно-транспортные", - сказал Игнат.

Он также отметил, что в России еще точно находится до 4 тыс. летательных аппаратов.

Как сообщал УНИАН, 16 августа спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что у украинских границ увеличилось количество боевых вертолетов противника. "На сегодня самолетов у врага около 430 у украинских границ, но группировка вертолетов значительно выросла и сейчас составляет более 360 единиц", - отмечал он.

Вас также могут заинтересовать новости: