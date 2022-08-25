За вчера было совершено около 200 авиавылетов.

У границ Украины находится 400 вражеских боевых самолетов и 360 вертолетов. За последние сутки силы ПВО сбили шесть российских беспилотников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, вокруг границ Украины находится группировка вражеских боевых самолетов, которая насчитывает более 400 единиц. Также насчитывается 360 вертолетов, из которых более 150 являются ударными.

Как рассказал Игнат, за последние сутки зафиксирована большая авиационная активность врага – за вчера было совершено около 200 авиавылетов. Противник в основном использовал бомбардировщики Су-22М3, которые носят ракеты Х-22. В течение последних суток враг выпустил из авиационных платформ 8 таких ракет по разным областям Украины.

"За последние сутки нашим силам ПВО удалось сбить два вражеских боевых вертолета. Также было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня", - сообщил Игнат.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Жданов рассказал, насколько сложно сбивать российские ракеты С-300.

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