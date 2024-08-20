Известно, что переправа находилась между селами Званное и Глушково.

В Глушковском районе, что в Курской области РФ, исчезла понтонная переправа российских оккупантов через реку Сейм. Об этом сообщила российская служба "Радио Свобода".

В частности, на спутниковых снимках реки Сейм больше не видно понтонной переправы, которая была построена армией РФ вблизи разрушенного ВСУ моста. Рядом с местом, где она находилась, видно дым, скорее всего, от взрыва.

Такие данные подтверждают новые спутниковые снимки, которые были сделаны 19 августа системой NASA FIRMS, фиксирующей пожары, которые проанализировала российская служба "Радио Свобода".

"Переправа находилась между селами Званное и Глушково. Вторую понтонную переправу, возведенную российскими военными к востоку от села Глушково, на спутниковых снимках по-прежнему видно", - добавили журналисты.

В издании отметили, что российские оккупанты начали строить понтонные переправы через реку Сейм после атак Сил обороны, которые наступают с юга, по стационарным мостам в этом районе. Известно, что с 16 августа благодаря ударам ВСУ были выведены из строя три моста через реку Сейм.

Строительство понтонных переправ в Курской области - что известно

Как писал УНИАН, журналисты показали спутниковый снимок, на котором можно увидеть понтонную переправу через реку Сейм в Курской области, которую построили российские оккупанты.

Позже стало известно, что армия РФ построила вторую понтонную переправу через реку Сейм к востоку от села Званное. Спутниковый снимок, на котором ее можно увидеть, был сделан 17 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: