Первая переправа была построена между 15 и 16 августа.

Журналисты показали спутниковый снимок, на котором можно увидеть понтонную переправу через реку Сейм в Курской области, которую построили российские оккупанты. Соответствующее фото опубликовало издание "Радио Свобода".

Там отметили, что российские военные построили понтонную переправу через реку Сейм между 15 и 16 августа к востоку от села Глушково после того, как украинские военные начали наносить удары по мостам в этом районе.

Позже в издании сообщили, что армия РФ построили вторую понтонную переправу через реку Сейм к востоку от села Званное. Спутниковый снимок, на котором ее можно увидеть, был сделан 17 августа.

Видео дня

"Они (переправы - УНИАН) могут быть предназначены для того, чтобы предоставить российским военным пути отхода в случае успешного развития украинского наступления", - добавили в сообщении.

Курская область - последние новости

Ранее украинские военные показали местных жителей, которые остались в Судже, что в Курской области. В частности россияне жалуются на то, что их власть бросила их на произвол судьбы.

"Нам сказали, что будут ходить автобусы. А потом автобусов не было. Куда деваться людям, старикам, которые плохо ходят? Оставили нас всех", - сказала одна из местных жительниц.

Ранее эксперт издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке заявил, что ВСУ осталось 5 км до реки Сейм.

"Некоторые аналитики писали, что это может отрезать группировку ВС РФ, поскольку район с запада и юга окружен территорией Украины. Россия в ответ организовывает понтонные переправы и обороняет оставшийся проход на востоке", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: