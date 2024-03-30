По словам премьер-министра Польши, союзники должны активизировать помощь Украине в борьбе с агрессией России, чтобы не воплотился "пессимистический сценарий" для них самих.

Европа сейчас находится в "предвоенной" эре. Об этом во время общения с западными СМИ заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, континенту необходимо увеличить инвестиции в оборону, поскольку Европа находится в ситуации, "которой не было с 1945 года".

"Я знаю, что это звучит сокрушительно, особенно для молодого поколения, но мы должны привыкнуть к тому, что началась новая эра: предвоенная. Я не преувеличиваю - с каждым днем это становится все понятнее. Война больше не является понятием из прошлого", - сказал политик.

Туск подчеркнул, что самая большая тревога на данный момент заключается в том, что "возможен буквально любой сценарий".

"В моей части Европы война больше не является абстракцией и наш долг - не спорить, а действовать и готовиться к защите", - добавил глава польского правительства.

Угрозы РФ в адрес Запада

Россия может начать войну с НАТО в течение следующего десятилетия. Об этом говорится в докладе внешней разведки Эстонии.

Отмечается, что Таллинн ожидает "значительного увеличения российских сил вблизи эстонской границы в ближайшие годы".

Также УНИАН сообщал, что, по данным Bild, НАТО готовится к войне с Россией. Так, в секретном документе Минобороны Германии излагается возможное развитие конфликта между Россией и НАТО, кульминацией указывают размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: