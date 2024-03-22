Топ-чиновник Альянса отметил, что блок учитывает угрозы безопасности и готовится к любым вариантам развития событий.

Страны НАТО подготовлены к потенциальному прямому столкновению с Россией.

Об этом сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью АрмияInform. По его словам, в Альянсе поняли изменение ситуации с безопасностью еще в 2014 году, после российской оккупации Крыма. С 2019 года страны НАТО начали возвращаться к коллективной безопасности: изменили оборонную стратегию, операционное планирование, силы, необходимые для выполнения всех этих задач.

"Теперь мы все понимаем, что в условиях возвращения к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась. Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача - быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется сражаться с тем, что ты имеешь. Это всегда комбинация готовности на сегодня и одновременно улучшение возможностей для будущего", - отметил Бауэр.

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Адмирал также отметил, что с 2016 года Альянс расширил присутствие в Балтии, а с началом полномасштабной войны - в Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

"Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью с батальон, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно", - отметил адмирал.

В то же время Бауэр отметил, что современная война имеет также другие измерения, как киберпространство или атаки в космосе, а также у России есть способы оказывать влияние в Арктике, на западе Атлантического океана, в Африке, Средиземноморье, Черном море. По его словам, ошибочно фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. НАТО постоянно отслеживает их действия и соответственно реагирует в случае необходимости.

Возможная война НАТО против РФ: что надо знать

Информацию о возможной войне между НАТО и РФ первыми опубликовали журналисты Bild. Ссылаясь на секретные материалы Бундесвера, издание опубликовало возможный сценарий, по которому РФ начнет подготовку для атаки на альянс в 2024 году. А боевые действия "неизбежно" начнутся в 2025-м.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также отмечал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России.

The Washington Post предупреждает, что в Кремле полны оптимизма и уверенности, что смогут успешно противостоять Западу, наладив тесные экономические и дипломатические связи с Китаем и странами Глобального юга.

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