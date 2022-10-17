Между Киевом и Парижем продолжается интенсивный диалог по зенитно-ракетному комплексу CROTALE, отметил глава Минобороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что создание интегрированной (комплексной) противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба поддержали более 50 стран.

Об этом Резников сообщил в Facebook, рассказывая об интенсивном диалоге с международными партнерами, который состоялся на прошлой неделе в Брюсселе.

"Брутальная российская атака на гражданскую инфраструктуру подтолкнула к политическим сдвигам, которые на техническом уровне украинская команда прорабатывала с августа. Мы поднимали вопрос организации трехуровневой системы ПВО/ПРО в Украине и в переписке, и во время телефонных разговоров, и на "Рамштайне-5". Поэтому партнерам хватило буквально нескольких суток для формулировки конкретики", - заявил Резников.

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По его словам, сразу по итогам "Рамштайна-6" министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказание помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.

"Это мощный сигнал, который получили более 50 стран, которые сейчас рассматривают варианты участия в этой работе на практическом уровне...", - заявил министр.

Он добавил, что Великобритания и Нидерланды уже объявили о намерениях предоставить дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО.

"Идет интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК CROTALE. Надеемся также на принятие решений насчет комплексов SAMP-T", - сообщил министр.

Закрытие украинского неба - важные новости

10 октября РФ осуществила массированную атаку на Украину, в ряде областей были повреждены объекты инфраструктуры, погибли 20 человек. Из-за разрушений возникли проблемы с электроснабжением.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Марк Милли рассказал о планах создания комплексной (интегрированной) системы противоракетной обороны для Украины. Эта система будет сконструирована так, чтобы обеспечивать защиту для приоритетных объектов в Украине.

Ллойд Остин сказал, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить.

По его словам, есть воля сделать все возможное, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины.

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