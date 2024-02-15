Один из законов США предоставляет возможность президенту продавать или даже дарить любое избыточное вооружение.

Существует бюрократически сложный, но совершенно законный способ, которым администрация президента США Джо Байдена может отправить в Украину миллионы артиллерийских снарядов, пишет Forbes.

Отмечается, что Украина испытывает снарядный голод и неравенство в огневой мощи. Так украинские войска выпускают лишь 2000 снарядов по сравнению с 10 000 россиян.

По словам журналистов, несмотря на то, что законопроект с помощью медленно продвигается в Конгрессе США, Джо Байден имеет возможность помочь Украине. Один из законов дает президенту США право продавать со скидкой или даже раздавать любое доступное оружие, которое военные США считают излишним.

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Закон предусматривает передачу так называемых "избыточных оборонных товаров" общей стоимостью 500 миллионов долларов в год. Но документ не диктует, какую стоимость президент может назначить для конкретного вида вооружения. Теоретически он может оценить товар в ноль долларов.

"Байден очень редко использовал свои полномочия в отношении Украины. А там, где он его использовал, в последнее время это было частью сложной "кольцевой торговли", когда правительство США отдает избыточное оружие третьим странам – Эквадору и Греции – а затем поощряет эти же страны прямо или косвенно отдать Украине часть своих избыточных вооружений", – говорится в статье.

Авторы объясняют, что нет никакой юридической причины, почему Байден не мог бы устранить посредника и использовать свои полномочия непосредственно для поддержки Украины. И нет никаких практических причин, по которым эта помощь не может включать артиллерийские боеприпасы.

Отмечается, что большинство артиллерийских боеприпасов на складах армии и морской пехоты США явно не являются избыточными. Но есть важное исключение. На хранении в США потенциально имеется четыре миллиона 155-миллиметровых кассетных боеприпасов двойного назначения – M483A1 и M864 DPICM.

Журналисты добавляют, что все эти снаряды являются очевидными кандидатами на маркировку как "избыточные". Армия США много лет назад определила, что они ненадежны и опасны, поскольку имеют 14-процентную вероятность не сработать. Согласно отчету 2004 года, в результате 402 миллиона боеприпасов DPICM остались ненужными, в том числе 4,6 миллиона 155-миллиметровых снарядов.

Байден мог бы определить все снаряды DPICM, оставшиеся на складах, как избыточные, чтобы передать их Украине, не тратя ни одного доллара на их замену. Их хватит на годы интенсивных боевых действий.

Единственное, что правительство США юридически не может оплачивать доставку. Но любое оружие в Германии не подпадает под это правило. Поэтому США могли бы доставить эти DPICM в Германию, а затем объявить их избыточными и передать Украине.

"Почему Байден до сих пор не реализовал этот план, непонятно. Вполне возможно – даже вероятно – что он предпочитает подождать с новым финансированием в размере 60 миллиардов долларов, которое дает ему больше возможностей для закупки или даже разработки с нуля широкого спектра вооружений для Украины", – пишет издание.

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Помощь США для Украины

Во вторник, 13 февраля, Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов. Теперь законопроект, который предусматривает помощь Украине в размере более 60 млрд долларов, должны направить в Палату представителей.

Однако еще до голосования в Сенате спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал законопроект из-за неспособности урегулировать безопасность границ США.

Ранее УНИАН писал, что Соединенные Штаты Америки получают немалую выгоду, оказывая помощь Украине. 90% всех средств, выделенных на поддержку, не идут в Киев, а остаются внутри страны.

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