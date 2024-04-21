По словам Николая Маломужа, Украина имеет перспективы успешно держать оборону, по сравнению с РФ.

Когда Украина получит долгожданный пакет помощи от Соединенных Штатов Америки, то ВСУ, скорее всего, смогут перейти от обороны к проведению наступления во второй половине лета. Об этом заявил генерал армии Украины, бывший глава СБУ Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, россияне думали, что США не предоставят Украине пакет помощи, поэтому за период задержки определили для себя военные цели.

"Сегодня они проводят тактическое наступление на нескольких участках фронта. И планируют оккупанты на май-июнь перейти к большому стратегическому наступлению. Поэтому они заявляют о цели захватить Донецкую, Луганскую, частично Харьковскую и Запорожскую области. Эти цели они ставили, рассчитывая на то, что Украина не получит пакет помощи от США", - отметил Маломуж.

Генерал подчеркнул, что принятый пакет помощи Украине от США полностью срывает стратегические планы армии РФ. В то же время, по его словам, оккупанты в ближайшие недели и месяцы будут пытаться прорваться на некоторых направлениях, однако перспектив они не имеют.

"Системных резервов для наступления на четырех направлениях у них нет. Украина наоборот, имеет хорошие перспективы успешно держать оборону. И, вероятно, до конца лета подготовить наступательные операции", - объяснил Маломуж.

Принятие помощи от США: что известно

Как писал УНИАН, 20 апреля Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине. В целом было выделено почти 61 миллиард долларов. Несмотря на то, что законопроект называется "о помощи Украине", часть средств пойдут в другие государства, которые "пострадали от войны".

Однако принятие такого законопроекта является лишь первым этапом согласования. Далее его должны согласовать верхняя палата Конгресса - Сенат. В свою очередь там большинство имеют демократы, которые пообещали, что рассмотрят этот законопроект как можно скорее. По словам представителей демократической партии, в целом их устраивает такой проект закона о помощи Украине.

Также сообщалось, что такая помощь от США может оказаться в Украине очень быстро. Представитель Минобороны США генерал-майор Патрик Райдер отметил, что страна имеет возможность "перевозить материальные средства очень быстро".

"Мы можем осуществить переброску в течение нескольких дней", - заверил он.

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