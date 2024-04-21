Помощь украинскому государству предоставляется надежным логистическим путем, отметили в Минобороны Штатов.

Новая помощь Украине от США может оказаться на нашей территории очень быстро.

Американская сторона имеет возможность "перевозить материальные средства очень быстро" благоданя надежной логистической сети, которую уже использовали ранее, приводит слова представителя Минобороны США (Пентагон) генерал-майора Патрика Райдера The New York Times.

"Мы можем осуществить переброску в течение нескольких дней", - сказал он. По словам офицера, в частности, наша страна может получить боеприпасы для средств противовоздушной обороны и артиллерии.

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В центре внимания помощь Америки Украине - сегодня это стоит прочитать

Нижняя палата Конгресса (Палата представителей) 20 апреля поддержала законопроект, в котором на помощь Украине предусмотрено выделение десятков миллиардов долларов. Документу нужно пройти несколько процедур для того, чтобы вступить в силу: его должен поддержать Сенат США, а потом он будет подан на подпись американскому президенту Джо Байдену.

В американском Институте изучения войны (ISW) предупредили, что российские оккупанты способны воспользоваться окном возможностей - пока помощь Украине от США еще не доедет, враги могут усилить атаки, и поэтому украинцам в ближайшие недели угрожают неудачи на фронте.

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