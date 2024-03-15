Из-за отсутствия военной помощи от США украинские потери на фронте будут только увеличиваться.

Американские чиновники прогнозируют мрачные сценарии, если Украина не получит нужную военную помощь, пишет The Washington Post.

В издании отмечают, несмотря на давление президента США Джо Байдена на Конгресс о выделении 60 млрд долларов новой помощи, в администрации признают, что стоит готовиться к другим сценариям развития событий.

"Без дополнительной помощи это не очень хорошо для Украины, и со временем это может привести к потенциальному коллапсу. Но вот в чем суть: даже если Украина удержится, мы на самом деле говорим о том, что мы будем использовать бесчисленное количество жизней для того, чтобы сделать это", - отметил один из высокопоставленных американских чиновников.

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К чему приведет задержка военной помощи США для Украины

В то же время директор ЦРУ Уильям Бернс во время выступления перед законодателями предупредил, что без помощи США, территориальные потери Украины в этом году будут "значительными", поэтому времени остается все меньше.

В WP добавляют, что представители администрации президента США отказываются открыто говорить о любых альтернативных вариантах для Украины, ведь надеются "сохранить внимание общественности к Конгрессу".

"Но в частных разговорах они быстро смирились с перспективой того, что политическая дисфункция Вашингтона может взять верх, или провалить пакет помощи, или принять его слишком поздно, чтобы избежать катастрофы для правительства в Киеве", - отмечают в материале.

Последствия недостаточного количества оружия для Украины

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что из-за сокращения запасов ракет для ПВО воздушные атаки РФ становятся все более смертоносными, а на фронте украинские войска нормируют артиллерийские боеприпасы.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Россия атакует Украину беспилотниками и планирует изготовить 2,7 млн снарядов, что значительно опережает ближайшие планы производства оружия в США. Во время своего выступления в Вашингтоне, которое состоялось на прошлой неделе, она отметила, что "каждый день нерешительности" на Западе приведет к большим человеческим потерям и уменьшит украинские военные перспективы.

"Устойчивость Украины не должна восприниматься как должное", - добавила Стефанишина.

Американские чиновники также отметили, если США окончательно прекратят финансировать Киев, тогда сценарии для Украины будут зависеть от ее способности мобилизовать новые силы, успеха тренировочных инициатив от Запада и морального духа войск.

"Закончится ли это крахом или большими потерями остается предметом внутренних дебатов. Но без дополнительной и постоянной поддержки со стороны США не может быть светлого будущего для Украины", - добавил высокопоставленный чиновник.

Оптимистические прогнозы для Украины

Однако официальные лица оптимистично отметили преимущество Украины в ведении боевых действий во время обороны, ведь ВСУ создают прочные укрепления вместе с траншеями и физическими барьерами. По словам аналитиков, целью украинских войск является создание трех линий обороны на некоторых участках.

В WP добавили, что украинские политики сообщили американским и европейским чиновникам о том, что боеприпасы для некоторых систем ПВО могут закончиться уже к концу марта. Поэтому сейчас в Вашингтоне изучают, как Пентагон может продолжать оказывать Украине необходимую помощь. Среди вариантов является использование полномочий администрации для пожертвования вооружения из запасов США на сумму до 4 миллиардов долларов.

Возможные успехи армии РФ, если США не предоставят Украине нужное оружие

Также издание процитировало одного из советников Владимира Зеленского, который согласился с тем, что Россия, вероятно, может достичь значительных территориальных успехов против Украины до лета, если США не предоставят новой помощи.

"Люди не понимают, насколько плохо сейчас на фронте. Моральный дух низкий, импульс низкий. Молодые люди боятся, что их мобилизуют на смерть из-за нехватки оружия", - объяснил он.

Помощь от США: последние новости

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина готовит "план Б" в случае того, если Соединенные Штаты Америки не предоставят необходимую помощь.

"Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате решение будет найдено. И сейчас для этого есть все основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится, потому что это важно для продолжения сотрудничества с МВФ, для формирования пула партнеров доверия к решениям, которые принимаются в рамках G7", - сказал глава Минфина.

В то же время спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон подчеркнул, что ждет принятия будущего законопроекта о помощи, которая необходима для Украины благодаря голосам демократов. По его словам, это может произойти с использованием календаря приостановления работы Палаты представителей, чтобы преодолеть противодействие со стороны республиканцев.

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