Помощь Украине и Израилю может быть представлена одним или двумя отдельными законопроектами.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что ожидает принятия будущего законопроекта о помощи, которая жизненно необходима Украине, с помощью голосов демократов, пишет Politico со ссылкой на его комментарий.

По словам спикера, помощь Украине и Израилю может быть представлена одним или двумя отдельными законопроектами. Он ожидает, что это произойдет с использованием календаря приостановления работы Палаты представителей, чтобы преодолеть противодействие Республиканской партии.

"Я думаю, что это отдельный вопрос, и я подозреваю, что его нужно будет приостановить", – сказал Джонсон и добавил, что идея разделить помощь Украине и Израилю на два отдельных законопроекта "находится на стадии рассмотрения".

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Календарь приостановления требует большинства в две трети голосов для одобрения закона в Палате представителей. Это означает, что Джонсону понадобится значительное количество голосов демократов. До сих пор на посту спикера он применял этот подход, принимая много противоречивых мер.

Вопрос помощи США для Украины

Джонсон также заявлял, что Палата представителей может направить собственный законопроект о помощи Украине, который будет существенно отличаться от утвержденного Сенатом США проекта закона, который предусматривает 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня.

Он предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза, "чтобы американские налогоплательщики не тратили десятки миллиардов долларов без всяких ожиданий на возврат".

Ранее премьер Польши Дональд Туск предупредил спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, что "судьба миллионов людей и тысячи жизней" зависят от того, позволит ли республиканец проголосовать за помощь Украине.

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