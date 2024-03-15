По данным аналитиков, за сокращенными цифрами производства стоит не только ситуация на фронте в Украине, а внутренняя ситуация в США с оборонно-промышленным комплексом.

От уверенности в военной поддержке Украины со стороны США мало что осталось, потому что Конгресс до сих пор не смог согласовать бюджет минобороны и согласовать помощь для Украины, Израиля и Тайваня - и это в условиях крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны и самого масштабного мирового кризиса за десятилетия. Об этом говорится в материале Defense Express.

Издание напоминает слова директора по развитию вооруженных сил армии США, который отметил, что без финансирования программы расширения боеприпасов максимум, на что можно рассчитывать, - это 72 тысячи боеприпасов в месяц.

"Очевидно - до того же 2025 года. Это 864 тысячи 155-мм выстрелов в год, или в 2,8 раза меньше планов РФ на 2024 год на производство крупнокалиберных снарядов", - констатируют аналитики.

Как отмечают эксперты, "за этими сокращенными цифрами производства стоит не только ситуация на фронте в Украине, а внутренняя ситуация в США с оборонно-промышленным комплексом".

"В 2023 году Пентагон вполне мог уверенно говорить оружейникам: расширяйте производство - выкупим все. А это означало масштабирование производства не только самих боеприпасов, а всех их составляющих, включая взрывчатку и пороха, которые должны были пропорционально увеличиваться. Но текущая ситуация прямо показывает, что благоприятной для бизнеса уверенности в дальнейшем развитии пришел конец. ... А это максимально далеко от обещания трампистов сделать кого-то большим снова, потому что неуверенность и недоверие порождает только хаос", - резюмируют аналитики.

Помощь США Украине - последние новости

В Пентагоне назвали "уникальным случаем" недавно объявленную военную помощь Украине. По словам пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, деньги появились благодаря экономии в уже заключенных контрактах на замещение переданного Киеву оружия.

Как сказала представитель минобороны США, объявление первого в этом году пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 300 миллионов долларов стало "уникальным случаем" на фоне блокирования дополнительного финансирования в Конгрессе.

Также УНИАН сообщал, что Пентагон определился с приоритетами по вооружению Украины. Согласно предложению минобороны США, Киев, среди прочего, может получить 155-мм снаряды и компоненты для Patriot.

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