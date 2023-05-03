Особое внимание будет уделено проведению операций в регионе Балтийского моря.

Крупнейшие военные учения года "Анаконда-23" начались в Польше. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши.

Как отмечается, учения продлятся по 26 мая. В маневрах примут участие 12 тысяч военнослужащих польской армии, сотни военных НАТО и стран-союзников альянса. Это будут крупнейшие военные учения в стране в этом году.

"Колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны (Польши - УНИАН) в связи с началом учений", - говорится в заявлении.

Видео дня

Местных жителей предупредили, что нельзя публиковать информацию и фотографии, показывающие передвижение войск.

Учения "Анаконда-23" - что известно

Anaconda 23-это уже девятые крупнейшие маневры польской армии. Эти учения тесно координируется с американским Defender 23 и шведским Aurora 23 в рамках учений союзников вдоль восточного фланга НАТО.

Подготовка к нему началась еще в 2021 году, но полномасштабная агрессия России против Украины в феврале 2022 года поставила перед партнерами по коалиции новые вызовы, а следовательно, вынужденные изменения в концепции маневров.

В этом году в учениях "Анаконда" примут участие более 12 тысяч польских военных и несколько сотен из стран НАТО и партнеров: США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии и Турции. Особое внимание будет уделено проведению операций союзников в регионе Балтийского моря.

Вас также могут заинтересовать новости: