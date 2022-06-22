Отмечается, что это потрясающие расходы.

Из-за полномасштабной войны с Россией ежемесячные расходы Украины составляют 5-6 миллиардов долларов.

Об этом заявила глава USAID (Агентства США по международному развитию) Саманты Пауэр, пишет DW.

"Среднемесячные расходы правительства, которое должно справляться с войной, по последним расчетам составляют около $5-6 млрд в месяц", - сказала Пауэр.

Она отметила, что это потрясающие расходы, и даже $7,5 млрд, которые администрация США готовится выделить как помощь Украине, не хватит, чтобы покрыть все нужды.

"Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка", - подчеркнула Пауэр.

Говоря о проблемах, связанных с долгосрочными последствиями войны России против Украины, Пауэр отметила, что Путин "превращает в оружие продовольствие и гуманитарную помощь, используя их как инструмент войны в Украине, превращает в оружие глобальный голод и использует дезинформацию, пытаясь убедить развивающиеся страны, что причиной их проблем с продуктами питания являются санкции (западных стран против РФ. - ред.)", а не действия самой России, включающие блокаду украинского продуктового экспорта.

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