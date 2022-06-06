России может не быть уже через три года, считает эксперт.

Политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман спрогнозировал, что через три-пять лет Российской Федерации не будет, если она, в частности, не прекратит войну в Украине.

Если РФ не прекратит боевые действия в украинском государстве и не сменит, в том числе формацию в государстве, то у нее не будет на противостояние с Киевом десяти лет, поделился мнением эксперт в эфире одного из YouTube-каналов.

"…Нам не с кем будет воевать - не то что через 10, но и через пять и три года Украине воевать будет не с кем, потому что не будет России. Европа ввела санкции. Мы их видим и понимаем, что это означает для России - конец ее экономики. И не в перспективе 10 лет, а гораздо быстрее", - спрогнозировал собеседник.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Власти РФ не объявляла войну, а назвали действия своих оккупационных сил "спецоперацией" для "демилитаризации" и "денацификации" украинского государства.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и жилье мирных людей. Украинские воины давали врагу достойный отпор - на нашей земле уничтожены уже около 31 тыс. 250 врагов.

В конце мая замглавы комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, генерал-полковник и экс-командующий Воздушно-десантных войск Владимир Шаманов говорил, что война с Украиной может занять до 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: