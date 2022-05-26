Главную ошибку (что украинцы будут встречать захватчиков с цветами) русские войска почувствовали "в первые пять суток".

Война России против Украины может занять от 5 до 10 лет.

Так считает замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, генерал-полковник и экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов.

Он отметил, что главную ошибку (что украинцы будут встречать захватчиков с цветами) русские войска почувствовали "в первые пять суток".

"Сегодня мы преодолели уже эту составляющую, но еще предстоит немало сделать", - заявил рашистский военный в интервью пропагандистске Оксане Кравцовой на YouTube.

По словам Шаманова, "демилитаризация" Украины параллельно с "денацификацией" может занять от пяти до десяти лет.

Также в Украине сложным будет "формирование власти, которая не запачкала себя с этими неонацистами", отметил представитель захватчиков.

Если эти два условия не будут выполнены, Украина не будет нужна России, заявил Шаманов в ответ на вопрос, видит ли он Украину в составе России.

Война России против Украины: актуальные данные

Российские войска незаконно вторглись на территорию Украины утром, 24 февраля. Попытки захватить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области у оккупантов провалились - и уже в начале апреля они отошли в Беларусь.

Тем не менее под оккупацию попала частично Херсонская и Запорожская области.

В настоящее время российские оккупанты сосредоточили все усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. Войска ВС РФ пытаются штурмовать Лиман, Северодонецк и выйти на трассу Бахмат-Лисичанск.

Вражеские силы намерены окружить позиции ВСУ на востоке Украины.

Противник продолжает наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам во многих населенных пунктах Украины.

На сегодня ВСУ уничтожили уже 29 600 русских военных и тысячи единиц техники врага.

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