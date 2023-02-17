Он считает, что сейчас идет четвертая мировая война.

В будущем Украина станет ведущим членом Североатлантического Альянса.

Такое мнение высказал политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН. Он считает, что НАТО может превратить Украину в европейский форпост, поскольку ее Вооруженные Силы показали свою способность эффективно воевать.

"Тот же Киссинджер очень точно по этому поводу раскрылся. Он сказал, что самый главный геополитический итог 22 года - это появление на карте мира великой державы с самой большой и эффективной армией. Это понимают на Западе. То есть вопрос сейчас стоит уже не о том, что НАТО будет защищать беззащитную Украину. А о том, что без армии Украины невозможно защитить НАТО", - сказал Пионтковский.

Политолог отметил, что западные политики осознают, что было бы, если бы Украины пала за несколько дней. "Путин в военном триумфе вышел бы на границу Польши, Балтии, и повторил бы свой ультиматум 15 декабря: собирайте манатки – убирайтесь вон. И я не уверен смогло бы вот то НАТО, которым оно было в декабре 2021 года, отстоять. А сейчас все ясно, у них есть сильнейшая армия Украины, которая защищает их. А их задача – вооружить ее самым современным оружием", - отметил он.

По его мнению, после войны сформируются все новые мировые системы, а Украина де-факто станет ведущим членом Североатлантического Альянса.

"Это четвертая мировая война. Третьей была холодная. После каждой мировой войны устанавливается новая система международных отношений и безопасности. После наполеоновских войн это было на Венском конгрессе. После Первой мировой войны – на Версальском, после Второй мировой – в Потсдаме. И эту систему устанавливают державы-победительницы. А три самые крупные державы-победительницы в этой войне очевидны – Украина, Великобритания и США. Место в системе международных отношений и безопасности достигается на поле боя. И эту задачу Украина уже выполнила, именно так она будет восприниматься. Украина будет решать: а нужен ли НАТО такой член, как Венгрия?" - сказал Пионтковский.

Путь Украины в НАТО

Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в официальном заявлении сказал, что двери для вступления Украины в НАТО открыты, однако сейчас они сосредотачивают внимание на поддержке обороны Украины.

Недавно он заявил, что странам-членам Альянска нужно готовиться к длительному противостоянию с Россией.

По данным СМИ, сейчас они работают над инструкциями по координации их действий в случае конфликта "высокой интенсивности".

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