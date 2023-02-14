Министры собираются согласовать новые указания относительно действий НАТО в случае применения статьи 5.

Страны НАТО работают над специальными инструкциями, которые будут координировать действия Альянса в случае участия членов организации в конфликте "высокой интенсивности".

Речь идет о ситуации, когда страны НАТО будут вынуждены применить статью 5 - положение Альянса о взаимной обороне, которое предусматривает защиту всеми союзниками одного государства-члена, если оно подверглось нападению. Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что министры стран НАТО также зафиксируют принципы, которыми будет руководствоваться Альянс, в случае любой потенциальной будущей военной деятельности. Это станет основной темой их встречи на заседание в Брюсселе на этой неделе.

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Как сообщили изданию источники, в секретном документе члены НАТО планируют переориентировать свои инвестиции для увеличения коллективной обороны. В частности, речь идет об усилении противовоздушной и противоракетной обороны. Также НАТО планирует увеличить финансирование своей цифровой безопасности и механизмов, способных усилить комплексное использование данных военных Альянса.

По данным Blommberg, сначала министры примут общие принципы военного командования НАТО, а уже позже утвердят конкретные требования к каждому отдельному государству.

Вероятность участия НАТО в войне с РФ

Недавно лидер США Джо Байден объявил, что США будут поддерживать Украину в войне с РФ до победы. Однако несмотря на призывы украинского правительства к НАТО закрыть воздушное пространство Украины, члены Альянса все еще колеблются присоединиться к войне.

Правительства стран НАТО принимают собственные решения по поддержке Киева, но не нарушают основные уставы Альянса. Как недавно отметил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент РФ Владимир Путин начал новые наступательные операции против Украины.

На фоне этого эксперты говорят, что НАТО может присоединиться к российско-украинской войне на стороне Украины только в двух случаях - из-за Беларуси и из-за применения ядерного оружия Россией. Со своей стороны в Альянсе заявили, что НАТО ответит на пересечение российскими ракетами воздушного пространства Румынии.

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