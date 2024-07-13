Украина не может бить ATACMS по объектам в РФ / фото Getty Images

Позиция США относительно возможностей применения американского оружия по военным объектам на территории России остается неизменной после саммита НАТО. Об этом заявила на брифинге в пятницу заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Наша политика остается неизменной", - заявила Сингх, комментируя призывы Украины ослабить ограничения.

Чиновница также напомнила, что США позволяют удары своим оружием за линию границы, когда Россия атакует с другой стороны. Также она добавила, что в соответствии с ситуацией на поле боя США меняют свои подходы.

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"Но сейчас мы не разрешаем применение ATACMS для ударов вглубь России", - сказала Сингх.

В то же время ВСУ имеют другое дальнобойное вооружение, которое предоставили не США, подчеркнула Сингх.

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Удары по территории России

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по российским военным базам, которые расположены в глубоком тылу Российской Федерации и используются для запуска ракет по гражданским объектам в Украине, - это не риторика, а план.

По его словам, в Украине понимают, с каких военных баз россияне атакуют Украину и где размещаются российские различные виды вооружения, которые применяются для ударов по нашей стране.

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