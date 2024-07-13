В Пентагоне отметили, что в соответствии с ситуацией на поле боя США меняют свои подходы.

Позиция США относительно возможностей применения американского оружия по военным объектам на территории России остается неизменной после саммита НАТО. Об этом заявила на брифинге в пятницу заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Наша политика остается неизменной", - заявила Сингх, комментируя призывы Украины ослабить ограничения.

Чиновница также напомнила, что США позволяют удары своим оружием за линию границы, когда Россия атакует с другой стороны. Также она добавила, что в соответствии с ситуацией на поле боя США меняют свои подходы.

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"Но сейчас мы не разрешаем применение ATACMS для ударов вглубь России", - сказала Сингх.

В то же время ВСУ имеют другое дальнобойное вооружение, которое предоставили не США, подчеркнула Сингх.

Удары по территории России

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по российским военным базам, которые расположены в глубоком тылу Российской Федерации и используются для запуска ракет по гражданским объектам в Украине, - это не риторика, а план.

По его словам, в Украине понимают, с каких военных баз россияне атакуют Украину и где размещаются российские различные виды вооружения, которые применяются для ударов по нашей стране.

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