Захватнические войска Российской Федерации фактически разрушают Покровск, город может ждать судьба Бахмута.

Такое мнение в своем Telegram-канале "Офицер" высказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс". По его словам, украинские защитники надежно держат Покровск и подступы к нему, однако город "фактически разбирается в хлам".

Военный отметил, что захватчики более полугода атакуют город КАБами и FPV-дронами, там уже осталось очень мало неповрежденных домов:

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"При такой интенсивности боевых действий, к сожалению, город ждет судьба Бахмута. И со временем степень разрушения будет просто увеличиваться".

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