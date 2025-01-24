Враг активизировал штурмы в районе Мирнограда, отметил офицер Сергей Цехоцкий.

Уже длительное время Покровское направление остается самым горячим на всем фронте. Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий.

"За минувшие сутки было 63 попытки противника прорвать оборону. И практически эта цифра повторяется ежесуточно. Погодные условия на сегодня позволяют противнику под покровом тумана просачиваться к линии боестолкновения. Подразделения Сил обороны работают для того, чтобы истощить врага, уничтожить", - сказал Цехоцкий.

Офицер добавил, что за прошедшие сутки на этом направлении было ликвидировано более 400 российских оккупантов. Он отметил, что речь идет как об убитых, так и о тяжело раненых захватчиках.

Видео дня

"Намерения противника остаются те же самые - обойти Покровск. Также сейчас возобновились более активные штурмовые действия в направлении Мирнограда с севера от Покровска. Наша задача остается неизменной", - добавил Цехоцкий.

Обновлено. Также о ситуации на Покровском направлении в эфире 24 Канала рассказал командир батальона специального назначения "Шквал" 59 ОМПБр с позывным "Балу":

"На участке фронта, на котором я работаю, тактика изменилась с уменьшением динамики действий... Но это, я думаю, какая-то перегруппировка происходит. Заходят новые подразделения, потому что старые уже немножко подтерлись".

Он также отметил, что у россиян сейчас есть серьезные проблемы с техникой. По его словам, за месяц Силы обороны Украины уничтожают больше техники, чем РФ способна произвести за год.

Кроме того, "Балу" рассказал, почему, по его мнению, РФ удается окружать Силы обороны в "котлы" на разных направлениях:

"Потому что это очень сильная армия, которая имеет огромные ресурсы и может их сосредотачивать на отдельных направлениях и постоянно их применять. У нас снарядов меньше, чем у них людей. Исключительно из-за того, что у них крупноресурсная армия".

Война в Украине - важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российским захватчикам удалось продвинуться в направлении семи населенных пунктов Донецкой и Харьковской области. В частности, продвижение врага фиксируется в районе Великой Новоселки.

О сложной ситуации в районе Великой Новоселки сообщают и в ВСУ. В то же время там добавляют, что имеют планы, как не допустить окружения украинских сил в районе населенного пункта.

Вас также могут заинтересовать новости: