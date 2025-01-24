В последнее время оккупанты наступают сразу на несколько сел.

Российские оккупанты продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на Донбассе.

По данным мониторингового проекта DeepState, оккупанты продвинулись возле Большой Новоселки, возле Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного.

Война в Украине: новости

23 января оборонительная операция в селе Нововасильевка Донецкой области завершена, враг оккупировал этот населенный пункт. Подробности о боях за село рассказали в проекте DeepState. Отмечается, что украинские защитники из рядов 59 ОМПБр более месяца в тяжелых условиях, а последние две недели в полном окружении, сдерживала дивизию врага.

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"Силы противника, которые штурмовали Новасиловку состояли в основном из подразделений 27 МСД, а именно 433 МСП, 506 МСП, 907 ОРБ. На усиление было отправлено 71 батальон спецназа и группы 24 бригады ГРУ. Комплектация каждого вражеского организма составляла от 92%. Для сведений, один из полков проходил восстановление в Авдеевке и за 10 дней восстановил все потери", - говорилось в сообщении.

Кроме того, вчера стало известно, что украинские специалисты создали дрон, который управляется через оптоволоконный кабель и имеет дальность полета более 41 км. Об этом со ссылкой на бригаду беспилотных систем "Птицы Мадьяра" сообщил Defense Express.

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