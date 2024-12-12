Сейчас прогнозировать, продвинутся ли россияне в город, зайдут в него или нет военный не берется.

Сейчас спрогнозировать, продвинутся ли россияне ближе к Покровску, зайдут в город или нет сложно, говорит командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Лютый".

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, говоря о ситуации на этом участке фронта, оборону которого ведет 68-я бригада. По его словам, трудно сориентироваться, сколько времени может понадобиться врагу, чтобы подойти к городу в упор, потому что это от многого зависит. Однако, по его словам, если россияне зайдут в город, то, вероятно, нашим защитникам придется выйти.

"Не знаю, какое время им потребуется, чтобы зайти в Покровск. Но когда заходят в населенный пункт, то происходит хаос... Будет гораздо сложнее воевать в населенном пункте... Будут проблемы постоянные с логистикой, потому что между застройками очень трудно контролировать передвижение вражеских сил", - отметил "Лютый".

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По его словам, к тому же враг сейчас активно использует дроны.

Поэтому, по его убеждению, во избежание больших потерь, защитникам придется отходить.

"Не думаю, что это (оборона города) долго протянется", - предполагает комроты.

Однако он отметил, что в бригаде "верят в лучшее" и продолжают уничтожать врага.

"За прошлый месяц только моим подразделением "Шершни Довбуша" было уничтожено 1600 единиц живой силы противника. Это большое количество для роты. Продвинутся ли россияне в Покровск, зайдут ли и будут ли дальше продвигаться - я этого не знаю", - резюмировал "Лютый".

Покровск - последние информация

Как сообщал УНИАН, российские войска находятся всего в трех километрах от Покровска, пишет сегодня CNN. В материале отмечается, что потеря города станет самой большой неудачей для Украины за последние месяцы.

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