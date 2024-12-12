Падение города станет самой большой неудачей для Украины за последние месяцы, говорится в материале.

Российские оккупационные войска продолжают продвигаться в направлении Покровска Донецкой области. По данным украинского сервиса DeepState, россияне сейчас находятся всего в трех километрах от окраин города.

Об этом сообщает CNN. Кроме того, как сказал в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, оккупанты уничтожили или захватили украинские позиции вблизи города.

"Противник атаковал наши укрепления на Покровском направлении к западу от села Возрождение, к югу от Новотроицкого, и в результате длительных боев две наши позиции были уничтожены, а одна потеряна", – заявил он.

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Тем временем, украинский регулятор газоснабжения "Донецкоблгаз" предупредил, что Покровск будет отключен от газоснабжения с четверга – из-за постоянных вражеских обстрелов ликвидировать последствия повреждений и восстановить газоснабжение потребителей невозможно.

Покровское направление было местом самых ожесточенных боев на восточном фронте в течение нескольких месяцев. Хотя Покровск и не является крупным населенным пунктом – до войны в нем проживало около 60 000 жителей – он расположен на ключевой дороге, которая соединяет город с военными центрами. Он является основой украинской обороны в той части Донецкой области, которая находится под контролем Украины.

Падение Покровска станет самой большой неудачей для Украины за последние месяцы и произойдет в то время, когда страна пытается "подняться с мертвой точки, пока российские войска оказывают серьезное давление на восточную линию фронта".

Ситуация на фронте: Покровское направление

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 11 декабря, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 194 боевых столкновения с противником. 39 наступательных действий противник совершил на Покровском направлении.

По предварительным подсчетам, украинские воины ликвидировали там 187 и ранили 239 оккупантов. Уничтожен один миномет, одна переносная станция радиоэлектронной борьбы и восемь единиц автомобильной техники россиян. Также повреждена одна боевая бронированная машина.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что бои на Покровском направлении носят исключительно жесткий характер. По его словам, россияне бросают все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск.

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