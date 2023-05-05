Вооруженные силы Украины уничтожили склады боеприпасов ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Продолжаются не только оборонительные, но и активные наступательные действия украинских воинов.
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, ликвидировано несколько мест хранения БК "вагнеровцев".
"С нашей стороны совершаются не только оборонительные действия, но и активные штурмовые действия. У нас есть новость, что наши бойцы уничтожили места хранения боеприпасов "вагнеровцев". Поэтому, мы тоже привлекаем все силы, чтобы обезвредить противника", - отметила Маляр.
На уточняющий вопрос, с этим ли связана истерика главаря "Вагнера" Пригожина относительно "снарядного голода", Маляр ответила улыбкой.
"Снарядный голод"в "Вагнере"
Нервы оккупантов сдают на фоне ожидания контрнаступления ВСУ, в частности у боевиков "Вагнера". Вчера главарь ЧВК Евгений Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов и показал десятки трупов.
Сегодня же Пригожин заявил, что из-за снарядного голода "вагнеровцев" 10 мая выведут из Бахмута. Эксперты считают, что к заявлениям россиян о выходе из Бахмута нужно относиться очень аккуратно и осторожно, поскольку это может оказаться ловушкой.
Между тем в Минобороны заявили, что российские оккупанты изо всех сил стараются взять Бахмут под контроль до 9 мая. В то же время украинские воины уничтожают их склады с БК.