Мужчина решил эвакуироваться, но забрать с собой дочь он не успел - ее убили оккупанты.

Житель Донецкой области со слезами на глазах рассказал о своей трагедии. Мужчина потерял дочь, ее он похоронил в огороде, под грушей. По словам отца, на глазах которого умер его ребенок, он не понимает, от чего его "освобождает" Россия.

Свою историю Николай Харченко рассказал "Радио Свобода".

Мужчина выезжал подальше от боевых действий на эвакуационном поезде. Он и его дочь жили в селе Времьевка Донецкой области.

"Мы были в подвале, а доця не успела. Ее на пороге... Осколками... Пришлось похоронить ее в огороде, под грушей. Приехали на вокзал, я там как-то держался, а тут меня прорвало. Я, конечно, ну как, не сдержался", - рассказал со слезами на глазах мужчина.

Житель Донецкой области возмущен тем, что Россия устроила в Украине. По словам мужчины, его не нужно было "освобождать", ведь он всю жизнь говорит на русском языке и никто его не ущемлял.

"И это война "братского народа"? Это "освобождение"? От кого меня (освобождать - УНИАН). Я русскоязычный, от кого меня "освобождают"? От кого, от моей дочери? От того, что я всю жизнь строил? От чего меня "освобождают"? От чего "освобождают" мое село, все остальные, Мариуполь?", - отметил Николай Харченко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Ирпене оккупанты на глазах у девушки насиловали ее маму и сестру. От полученных травм обе скончались, а жительница Киевской области еще 4 дня жила в доме с их трупами.

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