Эксперт посчитал, сколько различных военнослужащих и "вагнеровцев" сейчас находятся в Беларуси.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко оценил угрозу повторного нападения российских войск с территории Беларуси в связи с проведением там учений ОДКБ.

Эксперт посчитал, сколько военнослужащих и "вагнеровцев" сейчас находятся на территории Беларуси:

беларуская армия - до 14-15 тысяч личного состава (примерно 20 БТГр и тактических групп);

российские войска - около 2 тысяч личного состава;

наемники ЧВК "Вагнер" - до 5 тысяч;

военнослужащие Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана - до 2,5 тысяч личного состава.

"Даже если гипотетически себе представить невероятное объединение всего этого калейдоскопа сил и средств в некую общую группировку, она все равно не будет собой представлять ударный потенциал для прорыва выстроенной на северном плацдарме обороны", - уверен Коваленко.

По его мнению, для наступления на Киев оккупантам необходим потенциал укомплектованных 200 БТГр или 160 тысяч личного состава.

"А потому, оцениваем ситуацию здраво и делаем выводы, каковы возможности у российских оккупантов организовать и осуществить поход на Киев 2.0", - подытожил эксперт.

Военные учения в Беларуси - что сообщалось

Как писал УНИАН, в конце августа в Беларусь прибыл эшелон вооруженных сил РФ.

Мониторингова группа "Беларускі Гаюн" сообщала следующее: "Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября".

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