Эксперт Владислав Селезнев рассказал о том, какие факторы нужно учитывать, чтобы планировать будущие операции ВСУ.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что Курская операция ВСУ может быть не единственным военным решением, которое окажется "сюрпризом" для оккупантов.

В ходе этого наступления некоторые цели были достигнуты, некоторые — провалены. Селезнев для РБК заявил, что при планировании подобных военных операций главным фактором выступает наличие ресурсов — как в живой силе, так и в технике.

Эксперт отметил, что в Курской операции, по некоторым данным, задействовано до 12 тысяч украинских военных. Поэтому он не ожидает более серьезных продвижений в будущем на других направлениях.

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"Не думаю, что стоит рассчитывать на поход на Москву. По-моему, даже Курску ничего не угрожает", - добавил он.

Тем не менее, по его словам, узнать о том, что планирует высшее военное руководство Украины, мы сможем только после того, как это произойдет.

"Хотя я все же убежден, что фактор ресурсов является ключевым. У главкома Александра Сырского могут быть замыслы любого уровня грандиозности. Но без необходимых ресурсов все останется на уровне ожиданий", - подытожил он.

Бои в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью для телеканала NBC News, в ходе которого сообщил о том, как вообще возникла Курская операция.

По его словам, успех Сил Обороны на этом направлении нельзя назвать импровизацией.

"Надо было сделать что-то неожиданное. Там было несколько вариантов: если операция пойдет положительно - вот точки, куда мы должны выйти, а если она будет более сложной - вот тот минимум, который мы должны сделать. Она пошла более успешно. И поэтому мы применили план А... То, что происходит на Курщине - это не импровизация. Это четкая операция", - отметил глава государства.

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